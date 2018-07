Viru ringkonnaprokuratuur esitas süüdistuse suures maksupettuses poliitik Nikolai Ossipenko pere ettevõtetele Uikala Prügila, Ekovir ja N & V, süüdistuse said ka firmade endised juhid.

Hokkonen ja Tužilkin on olnud Uikala Prügila, Stankevitš N & V ja Matišinets Ekoviri juhatuses. N&V omanik on Ossipenko, Uikala Prügila ja Ekovir kuuluvad tema abikaasale Natalja Ossipenkole

Süüdistused esitati peale firmade Janek Stankevitšile, Leonid Hokkonenile, Stanislav Matišnetsile ja Vladimir Tužilkinile, kirjutab venekeelne ERRi uudisteportaal. Kõik said süüdistuse paragrahvi järgi, mis puudutab ulatuslikku maksudest kõrvalehoidmist.

Äripäev kirjutas eelmisel aastal, et Ida-Viru kommunaalkuningast Ossipenko pääses volikokku. Ossipenko ärid toimetasid aastaid tagasi ülivõimsa rentaablusega peaasjalikult korrumpeerunud Kohtla-Järve linnavalitsuse toel.

Samuti on Äripäev kirjutanud, et kriminaaluurimine selgitas välja, et Kohtla-Järve maksis teede-tänavate hooldustööde eest aktides esitatud valeandmete tõttu kohaliku mõjuka suurärimehe Ossipenko firmale N&V üle 850 000 euro rohkem, kui ettevõttel olnuks õigus saada. Ossipenko pääses toona puhaste paberitega – parandamatult haigestunud Ossipenko suhtes lõpetati menetlus. Samuti pääses ettevõte N & V.