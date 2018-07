Taxify miljonäride TOP

Ainult tellijale

Kui eelmisel aastal Taxify omanikud Äripäeva rikaste TOPi ei jõudnud, siis sel aastal on Markus Villig suure tõenäosusega Eesti jõukamate inimeste nimekirjas lausa esiviisikus. See teeb temast selle aasta kiireima vara kasvataja.

„Tore on näha, et Eesti edukate ettevõtjate tabeli tipus on üha rohkem tehnoloogia valdkonna tegijaid. See inspireerib uusi tulijaid ja näitab, et tegu ei ole juhuslike õnnestumistega,“ kommenteeris uudist rikaste TOPi jõudmisest Taxify üks omanikest Martin Villig. Tema enda osaluse väärtus Taxifys on üle 72 miljoni euro, mis paigutab temagi riigi jõukamate inimeste nimekirja esimesse poolde.

Veelgi enam – värsketest andmetest selgub, et Taxify-Daimleri tehinguga kasvatasid oma vara väärtust miljonite eurode võrra kümned inimesed. Pärast seda, kui Saksa autokontsern Daimler investeeris sel kevadel Taxifysse ligikaudu 150 miljonit eurot, kasvas viimase väärtus miljardi dollarini ehk ligikaudu 860 miljoni euroni. Selgus, et suure rahakaasamisega muutus ka ettevõtte aktsionäride ring üpriski laiaks – koos eraisikute ja ettevõtetega on osanikke nüüd kokku 25.

Investorid ei hinda ettevõtte väärtust möödunud aasta finantstulemuste põhjal, vaid vaatavad tulevikku. Martin Villig Taxify kaasasutaja

Martini venna Markuse vara küündib üle 203 miljoni euro, mis paigutab ta tõenäoliselt viie rikkaima eestlase sekka. Markus Villig kommenteeris, et teiste ettevõtete vara väärtust on tihti raske arvutada, kuna see sõltub sellest, kui palju infot avaldatakse. „Eeldasime, et suurusjärgus kuskil nimekirjas võime olla, aga kus täpselt, seda ei osanud arvata,“ ütles ta. Eelmise aasta rikaste TOPis oleks Markus Villig 203 miljoni euroga saanud puidugraanuleid tootva Graanul Investi omaniku Raul Kirjaneni ja Transferwise’i ühe omaniku Kristo Käärmanni järel kolmanda koha. Selle aasta lõplik rikaste TOP ilmub oktoobri alguses.

Investor arvestab tulevikuga

Mis on see, mis tõstab Taxify väärtuse nii kõrgeks? Eelmise aasta lõpetas ettevõte 18 miljoni euro suuruse käibega ja lausa 11 miljoni suuruse kahjumiga. „Meie sektoris ja start-up-ettevõtete puhul, mis ei kasva mitte 5–10% aastas, vaid 10–20% kuus, ei hinda investorid ettevõtte väärtust möödunud aasta finantstulemuste põhjal, vaid vaatavad tulevikku,“ selgitas Martin Villig. Seetõttu seisnebki tema sõnul Taxify väärtus investorite ja omanike jaoks ettevõtte pikaajalises kasvupotentsiaalis. „Kui täna kuuluvad maailma suurimate ettevõtete hulka Facebook ja Google, kes teenivad tulu reklaamivaldkonnas, siis transpordivaldkonna turg on reklaamiturust rohkem kui kümme korda suurem,“ ütles ta.

Villig lisas, et Taxify hiljutine investeerimisring on ka esmakordne nii suur investeering otse Eesti tehnoloogiaettevõttesse, mille peakorter asub Eestis. „See on väga oluline pretsedent ja loodame, et aitab tulevikus teisigi ettevõtteid, kes muidu kaaluksid oma peakorteri viimist investoritele tuttavamasse õigusruumi Londonis või USAs,“ lisas ta.

Palju uusi miljonäre

Taxify väärtuse tõus sel kevadel täitis miljonite eurode võrra kümnete inimeste rahakotti. Nende seas on näiteks investor Transferwise’i üks omanikest Taavet Hinrikus, kes on juba mitu aastat figureerinud Äripäeva rikaste TOPi esiotsas. Kui mullu oli Hinrikuse vara väärtus 193,6 miljonit eurot, siis Taxifyga kasvatas ta oma vara veel pea 5 miljoni euro eest. Taxifysse investeeris ta ettevõtte Notorius OÜ kaudu. Samuti leiab Taxify osanike nimekirjast näiteks kinnisvaraettevõtjast miljonäri Kaido Jõelehe nime, kes oli eelmise aasta rikaste TOPis 25. kohal