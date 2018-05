Taxify pidurdamatu edulugu: Daimleri 175 miljoni dollari rahasüst

Ainult tellijale

Taxify turuväärtus tõusis üle miljardi dollari, investorite ringi lisandus Mercedeseid tootev Daimler.

Täna hommikul kell 7 teatas Eesti idufirma Taxify, et on kaasanud investeeringutena 175 miljonit dollarit ning tõstnud oma hinnangulise turuväärtuse üle 1 miljardi dollari. Selle tähisega murdis ettevõte globaalselt edukate idufirmade ehk niinimetatud ükssarvikute hulka. Varem on Eestis samasuguse tähiseni jõudnud TransferWise.

Pane tähele Daimler on investeerinud sõidujagamisteenustesse Turo, Storedot, Careem, Blacklane, Flixbus, koostööd teeb New Yorgis baseeruva äpiga Via selle Euroopasse laienemiseks. Omandanud on ta Saksa idufirma Flinc ja car2go ning mytaxi.

Autotootjad ei taha tulevikust ilma jääda

Villigu sõnul on Daimleri investeeringu eesmärk käia kaasas transpordiäri muutustega, sest sõidujagamise areng oleks neile muidu suur risk. „Autotootjate käive on aastas sadu miljardeid dollareid ja nad näevadki, et ainuke võimalus riski minimeerida on teha koostööd meiesuguste platvormidega. Vastasel juhul võivad nad jääda üldse kogu sellest tulevikutranspordist välja.“

Mitte väga kauges tulevikus võib Taxify koos Daimleriga tuua turule ka läbi nende platvormi tellitavad isesõitvad autod, mis on Villigu kinnitusel selgelt sõidujagamise tulevik. „Enamik inimesi pigem ise isesõitvat autot ostma ei hakka, kuna see on liiga kulukas: see lisab autohinnale ligi 50 000 eurot.“ Villig avaldas lootust, et isesõitvad testsõidukid võiksid järgmise 3-4 aasta jooksul jõuda ka Euroopasse, seni on neid katsetatud Ameerika Ühendriikides.

Daimleri kui investoriga on kogemus ka pakiveorobotite tootjal Starship Technologies, kes sai autotootjalt möödunud aasta alguses 16,5 miljonit eurot. Ettevõtte juht Ahti Heinla ütles, et tüüpiliselt on idufirmal suure firmaga koostööd tehes teatud riskid ja ohud, aga Daimleriga on neil koostöö hästi läinud. „Daimler ilmselgelt on üks innovatiivsemaid ja julgemaid autofirmasid.“