LHV vallutab Saksa ja Austria hoiuseturgu

Gerda Triin Hääl 18. juuli 2018, 08:47

LHV Pank sõlmis lepingu Euroopa juhtiva hoiuste kaasamise platvormiga Raisin, mille kaudu on pangal võimalus kaasata uusi hoiuseid nii Saksamaa kui ka Austria turult.

„LHV on seni suurim Eesti pank Raisini turgudel," kommenteeris koostööd Raisini tegevjuht Tamaz Georgadze. Ta lisas, et LHV on mitme tuntud fintech-ettevõtte, näiteks Coinbase ja Transferwise, pikaajaline ja usaldusväärne partner ning tõeliselt innovaatiline pank.

LHV treasury juhi Juhan Peedi sõnul on koostöö Raisiniga hea näide, kuidas traditsioonilise panganduse ja finantstehnoloogia ettevõtted võivad üksteise tegevust võimendada ning klientidele uut väärtust luua,.

Eestlased omavahel ei konkureeri

Eestis on sama platvormiga liitunud Inbank ja Coop Pank, kellest viimane on kasutanud Raisini üle poole aasta. Coopi juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on nemad kasvuga väga rahul, hoiuseid tuleb iga nädal pea miljoni euro väärtuses.

LHV liitumisel Raisiniga asjaosalised mingit konkurentsi ei näe. „Eesti pangad on sel viisil rahvusvahelisel hoiusemaastikul veelgi paremini esindatud,“ ütles Inbanki tootearenduse juht Erkki Saarniit. Inbank ise kaasab Raisini platvormi vahendusel Saksa ja Austria turul nädalas mijonite eurode väärtuses hoiuseid.

„Saksamaa ja Austria jaehoiuste turg on piisavalt suur, et rahuldada nii LHV, Coopi kui ka teiste Eesti pankade huvi uut tüüpi lisafinantseeringu vastu, nii et siinsed pangad ei peaks platvormis konkurentsi pelgama,“ lisas Juhan Peet LHVst.

Raisin on 2013. aastal Saksamaal asutatud veebipõhine hoiuste vahendamise platvorm, mis tegutseb üle 30 riigis ja teenindab 52 panka ning enam kui 130 000 klienti.