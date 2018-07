Anvelt Urve Palo lahkumisest: kahju on!

Anvelti sõnul on Palo inimene, kellega sai ta rääkida erinevatest teemadest avameelselt ja siiralt. „Vahepeal ka emotsionaalselt, aga vähemalt siiralt. Olen tema seisukohti alati hinnanud,“ ütles ta.

Urve Palo sõber ja endine erakonnakaaslane Anvelt ütles, et uudis tuli väga ootamatult. "Ta oli tänaseni puhkusel ja kuulsin seda üllatusena,“ ütles Anvelt. „Väga kahju on, pean temast nii erakonna liikme kui ka valitsuse kolleegina väga lugu.“

Peaminister Jüri Ratas ütles Äripäevale Urve Palo tagasiastumist kommenteerides, et on talle eriti tänulik mulluse ID-kaardi skandaali lahendamise eest ja kiire interneti nn viimase miili projekti vedamise eest.

„Olen Paloga pärast tema otsust suhelnud ja kuigi mul on väga kahju, saan ma temast aru ja ei pane talle seda otsust pahaks,“ märkis Ratas.

Küsimuse peale, kas Palo ajasid valitsusest ja ka erakonnast ära erakonnasisesed pinged, Anvelt vastata ei osanud. "Seda peab tema käest küsima," ütles ta, lisades, et tema arvates ei olnud Indrek Saare ja Urve Palo vahel nii suurt kähmlust, kui tunduda võis. "Mul ei ole olnud võimalust Urvega pärast seda vestelda. Ta läks kohe pärast seda puhkusele ja ma arvan, et ta tegi õigesti, et end puhkuse ajal tööga ei koormanud," lisas Anvelt.

Anvelti sõnul tunneb iga inimene omal ajal, millal selliseid otsuseid teha. Seetõttu mõistab ta enda sõnul Urve Palo inimesena. "Lihtsalt väga kahju on," ütles ta.

Ettevõtlusminister Urve Palo teatas erakonnakaaslastele, et lahkus erakonnast ja astub ministrikohalt tagasi.