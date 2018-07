Eesti firma turvab USA valimisi

Äripäev 23. juuli 2018, 10:57

Eesti küberturvalisuse ettevõte Guardtime ja Šveitsi turvatehnoloogia pakkuja SICPA muudavad turvalisemaks USA valijate nimekirjad, et valimiste ajal ei saaks andmeid väärkasutada, teatas Guardtime.

Guardtime'i juhi Martin Ruubeli sõnul otsis USA presidendivalimiste ametkond 2016. aastal toimunud presidendivalimiste ümber tekkinud probleemide pärast viise, kuidas muuta valimisprotsess valijate silmis taas kindlaks ja usaldusväärseks. Selleks on vaja tagada, et õige valija antud hääl salvestatakse ja loetakse üle usaldusväärse süsteemi alusel,” ütles Ruubel.

Guardtime Eestis asutatud maailma suurim blockchain-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, kes aitab tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid ning läbipaistvaid lahendusi. Guardtime’i tehnoloogiat on täna integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, Kinnisturaamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.

Kasulik ka Eesti süsteemides

Guardtime'i juht Martin Ruubel rääkis hiljuti intervjuus Äripäevale, et Guardtime'i KSI plokiahela tehnoloogia lubab olla kindel, et Eesti inimeste ja ettevõtete andmed on registrites õiged ning neid ei ole keegi ilma õiguseta muutnud. Ruubel märkis, et seitsme aasta jooksul ei ole juhtunud seda, et keegi oleks näiteks läinud Eesti inimeste terviseandmeid muutma või üritanud mingisuguseid logisid kustutada. Tema hinnangul ei saa välistada, et osaliselt võib põhjus olla süsteemidesse integreeritud plokiahela tehnoloogia, mille tõttu ei julgeta selliseid asju teha, kui vahelejäämine on kindel.

Paaril korral on Guardtime'i andmeid kasutatud ka USA kohtus tõenditena. "Intellektuaalomandi tõendamist on seal ette tulnud. Meie kasutatav tehnoloogia võimaldab panna elektroonilistele andmetele külge aja, millal need on salvestatud," rääkis Ruubel, millist abi on nende tehnoloogia vaidlustes pakkunud.

Kuidas jõuda maailma tippu?

Guardtime'i juht Martin Ruubel rääkis Äripäeva raadios ettevõttest pikemalt juuli alguses. Jutuks tuli, kuidas sai ettevõttest maailma suurim plokiahela tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja ning see, mis toimub praegu küberturvalisuses. Lisaks rääkis saates ettevõtte küberoperatsioonide juht Luc Dandurand, kes loobus selle ameti pärast heast kohast ÜROs.