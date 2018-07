Palo: lahkun, sest igatsen erasektorit

Sotside ridadest ning ettevõtlusministri ametist lahkuv Urve Palo ütles, et lahkub, kuna igatseb erasektorit. Otsuse poliitika selja taha jätta tegi ta enda sõnul juba enne viimaseid valimisi, mis pididki jääma talle viimasteks.

Praeguseks juba endine sotsiaaldemokraat ütles, et poliitikasse tulles olid tal eesmärgid, mida ta soovis saavutada. „Olen enamiku neist ka ellu viinud. On õige, et tulevad uued inimesed uute ideedega,“ rääkis ta.

Ta ütles, et lahkumisotsus ei sunni üleöö ning see on tema isiklik pikalt kaalutletud otsus. Ta selgitas, et tuli poliitikasse juba 2006. aastal ning sai kiiresti rahvastikuministriks. Kogu selle aja jooksul on Palo olnud täitevvõimu juures – korduvalt minister ning ka Viimsi abivallavanem.

„Kui ma uuesti valimistel osaleksin, tähendaks see, et tuleks uus neli aastat suure tõenäosusega peale, kui valijad toetavad. See oleks liiga pikk aeg. Ma soovin minna tagasi juurte juurde, erasektorisse, mille järgi igatsen,“ ütles ta tänasel pressikonverentsil. Enne poliitikasse siirdumist töötas ta Saint-Gobain Ehitustooted Eesti ASi juhina.

Tema sõnul lubas ta lähedastele sõpradele, et need on tema viimased riigikogu valimised. Palo tõi esile, et lahkumisotsusele on viidanud seegi, et viimatisel sotsiaaldemokraatide üldkogul ei kandideerinud ta erakonna juhatusse, ehkki varem on ta olnud isegi aseesimees.

Vastuseks ajakirjanike küsimustele, miks erakonna esimehele Jevgeni Ossinovskile lahkumisotsus üllatusena tuli, tunnistas Palo, et kartis, et esimees oleks ta ümber veennud. Seda Ossinovski Palo sõnul tänasel kohtumisel ka teha üritas. „Arutasime mitu-mitu tundi, aga me saime mõlemad aru, et kuna see otsus on tehtud ka tegudes, siis sellist asja, et astusin sisse-välja, seda pole võimalik teha,“ märkis ta. Äriregistrist selgub, et Palo lahkus erakonnast juba eile.

Täpse aja lahkumisest teada andmiseks otsustas Palo enda sõnul äsja lõppenud kahenädalasel puhkusel. Ta möönis, et teatud rolli mängis ka teravaks kiskunud erimeelsused erakonna võimaliku juhivahetuse üle. „Võib-olla oleksin veel kuu aega oodanud, aga reaktsioonid olid tulised,“ rääkis Palo.

Nimelt ütles Palo selgelt välja, et ei toeta esimehe Jevgeni Ossinovski väljavahetamist ning veelgi vähem toetab ta esimeheks püüdleva kultuuriministri Indrek Saare kandidatuuri. Ta ütles, et Saar sobiks pigem EKRE juhiks. Öeldu sõnumist – et Saar ministriks ei sobi – endine sotsiaaldemokraat ei tagane. „Oleks võinud olla vähem reljeefne, aga sisu ju sellest ei muutu,“ ütles Palo.