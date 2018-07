Venelaste Sibur sihib börsile

Venemaa naftakeemiakontsern Sibur valmistab ette börsile minekut – plaan on debüteerida juba selle aasta lõpul ning IPO maht on 2-3 miljardit dollarit, kirjutab Reuters.

Siburi plaanidega kursis ja Reutersiga rääkinud kolmest börsitegelasest kaks kinnitasid seda infot ning lisasid, et IPO võidakse korraldada nii Moskvas kui ka Londonis ning et ettevõttel on soov kaasata kuni 3 miljardit dollarit. Kolmas allikas märkis üldsõnalisemalt, et ettevõtte eesmärk on kaasata „mõni miljard“.

Kirjalikus vastuses agentuuri küsimusele IPO kohta nentis Sibur vaid, et nad kaaluvad erinevaid strateegilisi võimalusi, kuidas oma kasvule finantstuge saada.

Kaks Reutersiga rääkinud allikat ütlesid, et tõenäoliselt on tehingu vahendajateks JP Morgan ja Venemaa riiklik Gazprombank, kes kumbki pole samuti teemat kommenteerinud.