Palo: riigikogus lehmakauplemist ei tule

Äripäev 28. juuli 2018, 11:35

„Selles võite kindlad olla, et lehmakauplemist minu isiklike ambitsioonide rahuldamiseks seal (riigikogus – toim.) toimuma ei hakka,“ sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt lahkuv ning riigikogus tööd jätkav Urve Palo usutluses ajalehele LP.

„Seda, et algatan ise mõne eelnõu, millele lähen toetust küsima, ei saa muidugi välistada, sest seitse kuud on päris pikk aeg, kõike võib ette tulla,“ lisas ta intervjuus.

Nädal tagasi sotsidest lahkunud Palo sõnas, et ta pole veel otsustanud, kas jätkab riigikogus tööd sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimekirjas või mitte. „Ei saa ka välistada, et kui valitsusel on eelnõu või algatus, mis ei ole minu silmis õige – nagu praegu väikeaktsionäridele sunddividendide määramine –, siis ma kindlasti ei toeta. Teen otsused oma väärtuste järgi,“ märkis Palo.

