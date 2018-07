Tartus avati ööpäevaringselt avatud keskkonnasäästlik Värvikeskus

Tartus avati Värvikeskuste Grupi uus, ligi 4000 ruutmeetri suurune kauplus, mida hoiab töös hoone enda toodetud energia, kirjutab portaal kaubandus.ee.

„Meie tegevusest ei teki sisuliselt jäätmeid. Uude keskusse on sisse ehitatud prügipressid, mis suruvad kõik papi, kile ja muud jäätmed väga tihedateks kuubikuteks ja need omakorda suunatakse taaskasutusse. Puidu sorteerime liigiti,“ lisas Saare.

„Vajadus suurema keskuse järele on juba pikemat aega, aga seni polnud head asukohta. Leidsime kiiresti arenevalt Turu tänavalt ligi 10 000 ruutmeetri suuruse kinnistu, kuhu klientidel ja partneritel on väga hea ligipääs,“ ütles Värvikeskuste Grupi juhataja Olle Saare.

Uuel Värvikeskusel on 24 tunnine ligipääs. Ettevõtte juht sõnas, et asja mõte on selles, et paljud tartlased puhkavad suvel linnast väljas või töötavad hiliste tundideni ja tahavad oma kaubale järgi tulla alles hilisõhtul. Seetõttu on võimalik uuest värvikeskusest oma tellitud kaup kätte saada ööpäevaringselt.

Pikemalt on võimalik lugeda portaalist kaubandus.ee.