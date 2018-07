Kütusemahutid tuleb arvele võtta

Alates 1. augustist tuleb vedelkütuse seaduse muudatuse tõttu registreerida mahutid, milles hoitakse või ladustatakse kütust, tuletab meelde maksu- ja tolliamet.

Lisaks tekib kütuse käitlejatele kohustus esitada maksuametile andmed kütuse nõuetele vastavuse kohta.

Mahutite registreerimise muudatus puudutab 10 m3 mahuga või suuremaid statsionaarseid mahuteid, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud kütust. Mahuti omanik peab mahutiga seotud andmeid ise värskendama ja vastavuses hoidma.

Mahuti omanik peab esitama järgmised andmed:

1) maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb;

2) mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg;

3) mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral;

4) mahuti maht;

5) märge, kas mahuti asub maa all;

6) märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma;

7) märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses;

8) mahuti kasutusotstarve;

9) kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.

Mahuteid, mis on tehnilise järelevalve infosüsteemis varem registreeritud, uuesti registreerima ei pea.

Kütusemahutite registreerimise kohustus aitab tagada kütusesektoris võrdsemad konkurentsitingimused ning tõkestada kütuse käitlemisega seotud pettusi.

Alates tuleva aasta 1. veebruarist tuleb kütuse müügiga tegelevatel ettevõtetel hakata kütuse käitlemise andmekogusse kandma ka andmeid kütuse laoarvestuse ning müügitehingute kohta, lisab maksuamet.