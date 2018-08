Michal: Boroditš on Keskerakonna pantvang

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Kristen Michal lubab, et kui Deniss Boroditš käitub kui keskerakondlane, kohtleb Reformierakond teda edaspidi kui keskerakondlast.

Tänasest hakkas Boroditš juhtima Tallinna Linnatranspordi ASi, mida kevadel tabas korruptsiooniskandaal.

ERRile Boroditši 6500eurost palka kommenteerides nentis Michal, et küllap siis peab Keskerakond, Kalle Klandorf ja seitse nõukogu liiget teda nii heaks transpordiasjatundjaks.

„Paradoksaalselt peetakse teda veel võimekaks sama palga 6500 ja väikse lisahüvitise, 608 euro eest, opositsiooni ridades volikogus linnavalitsuse suhtes kriitikat jätkama. Mida selle palga eest tegelikult kaubeldakse, saame teada, kui Borodits hakkab hääletama," ütles Michal ERRile ja lisas: "Meie hulgas, nagu öeldud, sellise pantvangi staatusega ja huvide konfliktis tal kohta edasi pole, ning mandaadi peatamine linnaettevõttes kõrget palka saades on vähim, mida talle mandaadi andnud inimesed ootavad."

ERR lisab, et Boroditš liitus Reformierakonnaga 12. detsembril 2013. Enne seda kuulus ta Keskerakonda. Keskerakonnast lahkumise järel kommenteeris tollane erakonna esimees Edgar Savisaar seda sõnadega, mis läinud Eesti poliitika kullavaramusse: "Selleks, et luua uus Boroditš, on meil vaja kolmveerand aastat."

