Tallinn avaldas Boroditši palganumbri

Tänasest hakkas Deniss Boroditš juhtima Tallinna Linnatranspordi ASi, mida kevadel tabas suur korruptsiooniskandaal.

Boroditš ütles pressiteate vahendusel, et temale alluvas asutuses tohi olla mingit korruptsiooni ja et kõikidele märkidele maksumaksja raha väärtarvitustest reageeritakse kohe.

Boroditši brutopalk Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juhatuse esimehena on 6500 eurot, teatas linnavalitsus.

38aaastane Boroditš on olnud riigikogu liige aastatel 2011-2018, samuti on ta töötanud Tallinna abilinnapeana aastatel 2007-2011. Aastatel 2000-2002 ning 2005-2007 tegutses ta eraettevõtluses, on kuulunud ka mitme ettevõtte nõukogusse. Boroditš on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduse alal.

Boroditš valiti TLT juhiks juunis pärast seda, kui eelmine juhatuse esimees Enno Tamm kevadel lahvatanud korruptsiooniskandaali tõttu tagasti astus. Tamme palk oli 5500 eurot.