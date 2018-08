Mida arvab Eesti Loto uus juht ettevõtte börsile viimisest?

Eile kinnitati ametisse riigifirma Eesti Loto uus juht Riina Roosipuu, kes alustab selles ametis novembrist.

Intervjuus ERRile rääkis ta pikalt sellest, et tema tugevuseks on turundus ja müük ning et tema plaan on luua kauaoodatud uus kesksüsteem, uus koduleht ja tulla välja uute mängudega.

Samas ei leia Roospuu, et ettevõtet oleks vaja börsile viia.

ERR küsis: Kui pärast riigikogu valimisi helistab teile rahandusminister ja küsib arvamust Eesti Loto erastamise või börsile viimise kohta, siis mis te vastate?

„Ma väga ei usu, et ta seda kõnet mulle teeb. Eesti Loto on rahandusministrile oluline kui riigieelarveline panuseandja. Ka paljudes muudes riikides on loto riiklikult kontrollitud, et tagada lotomängimise usaldusväärsus ja kontrollitus just selle sõltuvusprobleemi kontekstis. Oleks natuke suur risk ja minule teadaolevalt ei ole Eesti Lotol rahaliselt küsimust, et peaks börsile minema või raha juurde hankima,“ kostis vastuseks loto uus juht.

Kevadel, seoses Tallinna Sadama börsile minekuga, pakkusid Äripäevaga vestelnud investorid, et lisaks palju spekuleeritud Enefit Greenile ja Eleringile võiks riik veel - kas või 25-30% ulatuses - börsile viia ka Tallinna Lennujaama, Riigi Kinnisvara ja Eesti Loto. Väikeinvestor Ivar Mägi nentis toona, et Eesti Lotos kontrolli omamiseks vajab riik sellest vaid 51%.