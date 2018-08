Raadiohommikus: miks on suvel nii palju haiguslehti?

Äripäev 06. august 2018, 16:55

Kuumal suvel kimbutab erinevate sektorite ettevõtjaid töökäte nappus, sest väidetavalt on märgatavalt suurenenud haiguslehtede arv. Kas erakordselt kuumad ilmad meelitavad inimesi randa või toovadki kaasa terviseprobleeme, räägib Äripäeva teisipäevases hommikuprogrammis Kivimäe Perearstikeskuse perearst Karmen Joller.

Lisaks räägime kindlustusseltside liidu juhi Mart Jessega sellest, kas Swedbanki reisikindlustuse tingimused on seadusega vastuolus ja mida enne reisile minekut kindlasti tähele panna, et mitte pettuda. Uurime ka seda, kas investor Toomase portfell on suvekuumuses sulama hakanud ja kui suur on oht, et sisuturundus suretab ajakirjandusliku meedia välja.

Stuudios on Birjo Must ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.