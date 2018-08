Lõhmuse osalusega fond investeerib Leedu külmutusseadmetesse

Ainult tellijale

Äripäev 08. august 2018, 11:51

Rain Lõhmuse osalusega erakapitalil põhinev fond Livonia Partners investeerib Leedu külmutusseadmete tootjasse Freor.

Livonia Partners omandab ettevõttest Freor 33protsendilise osaluse, mis seni kuulus Kesk- ja Ida-Euroopa erakapitalifondile Accession Mezzanine Capital. Livonia tahab investeeringuga toetada mitmele Euroopa juhtivale jaekaubandusketile energiatõhusaid ja keskkonnasõbralikke külmutusseadmeid tootva Freori kiiret kasvu eksportturgudel.

Ettevõttele on toonud kiire kasvu külmutatud toidu müügi tõusust suurenenud nõudlus. Eelmisel aastal saavutas Freor käibeks rekordilised 36 miljonit eurot.

Livonia Partnersi partner ning üks asutajatest Mindaugas Utkevičius märkis, et nad on Freroriga suhelnud üle viie aasta ja alati uskunud ettevõtte kõrgesse potentsiaali ning tugevasse turupositsiooni. “Väljuv investor on ettevõtte visiooni palju panustanud ning nüüd on Livonia kord aidata kasvatada välisturgudele orienteeritud Baltikumi tööstusettevõtet. Just selliste ettevõtetega töötamine ongi üks meie fookuseid, ” sõnas Utkevičius. “Freor sobib ideaalselt meie investeerimisstrateegiaga ning usume, et suudame suurelt ettevõtte kasvu panustada”.