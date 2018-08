Riigikohus tühistas Hiiu mereplaneeringu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Hiiumaa mereplaneeringus tuuleparke, sealhulgas Nelja Energia kavandatavat arendust, käsitleva osa vaidlustanud organisatsioonid said riigikohtus õiguse, sest keskkonnamõjude strateegiline hindamine oli kohtu hinnangul tehtud puudulikult.

Riigikohus leidis, et maavanema kehtestatud mereplaneeringu keskkonnamõju strateegilises hindamises oli jäetud palju asju hindamata argumendiga, et kindlalt ei ole teada arendajate, see tähendab Nelja Energia edasised kavatsused ja tegevuse üksikasjad planeeringu elluviimisel nagu näiteks tuulikute arv, võimsus või kõrgus, selgub kohtu pressiteatest.

See ei ole kohtu hinnangul õige, sest keskkonnamõju hindamise eesmärk on mõjutada arendustegevust varases staadiumis, kui on veel võimalik teha strateegilisi valikuid.

"Keskkonnamõju hindamine ei tohi jääda formaalseks ja jätta niisuguste arendusalade põhimõttelise sobivuse lahtiseks ega piirduda tõdemusega, et selle küsimuse lahendamiseks alles tuleb asuda uuringuid läbi viima," märkis kolleegium.