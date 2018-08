Tulevane minister lubab tegeleda ekspordi ja iduettevõtetega

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ettevõtlusministriks pürgiv Rene Tammist lubas senised lobihuvid minevikku jätta ning tegeleda ennekõike e-riigi ja ekspordiga.

Prioriteedid vähem kui aastapikkuse ametiaja vältel on e-riigi arendamine, partnerlus iduettevõtete kogukonnaga, hoonete energiatõhusus ning ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine, ütles Rene Tammist reedel pärast seda, kui sotsiaaldemokraatide juhatus oli ta ministrikandidaadiks kinnitanud.

Otsus oli sotsiaaldemokraatide juhi Jevgeni Ossinovski kinnitusel ühehäälne, 20 aastat partei liige olnud Tammisti kohta olevat küsitud, miks ta juba varem ei ole sellisel tasemel poliitikasse tulnud. Riigikogu erakorraline istung Tammisti ministrikohale hääletamiseks tehakse tõenäoliselt 22. augustil.

Tammist lubas ekspordi temaatikas keskenduda töötlevale tööstusele ning kinnitas, et tuleb rohkem energiatõhususe meetmeid ka maapiirkondadesse. Samuti tuleb maapiirkondades aidata ettevõtetel areneda tööstuslaenu toel, lisas ta. „Väljakutseid on rohkelt, Eestis on töökäte nappus, kurdetakse liigse regulatsiooni üle ning samuti on keerulisi olukordi maapiirkondades,“ ütles Tammist.