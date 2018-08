Sündimas on Eesti-Austraalia kaubanduskoda

13. august 2018

Sel neljapäeval avatakse Austraalias Sydney Eesti Majas Estonian Australian Club of Commerce and Industry (EACCI), mis on esimene etapp Eesti-Austraalia Kaubandus-Tööstuskoja loomisele.