Lidl tuleb Läti turule üle kivide ja kändude

Kaubanduskett Lidl pole Läti turul veel tegutsemagi hakanud, aga juba on riialased tigedad: kõigepealt käis võitlus puude allesjäämise pärast, nüüd aga kurdab ühe ettevõtte juht, et suurketi logistikakeskus sulgeb tema ettevõtte juurde viiva tee.

Ettevõtja on valmis ka politseisse pöörduma, kui Riia ehitusjärelevalveamet lubab ehitust sellisel kujul jätkata, vahendas Läti venekeelne telekanal LTV7. Riias tootmis- ja laokompleksi SVV.pm omanik Vadim Skorohod on aastaid oma ettevõtet pidanud ning saanud kohalikult võimult juurdepääsuteele ka servituudi. Nüüd aga kerkib naabrusse Lidli logistikakeskus, mis sulgeb juurdepääsutee tema ettevõttele, kurtis Vadim.

Riia linna ehitusosakonnast on teda rahustatud, et ilma juurdepääsuteeta ta ei jää. Telekanaliga rääkinud Riia linnaametnik selgitas, et Lidli objektile on välja antud ehitusluba, aga koos projekteerijaga saab teha muudatusi. Ametniku sõnul on linnale küll esitatud lõplik projekt, aga see polevat veel kinnitatud. Plaanide järgi kinnitatakse ehitusprojekt homme, 16. augustil. Linna ehitusosakonna ametnik lisas telekanalile, et servituudiga tee jääb projektis puutumatuks ning ligipääs laokompleksile alles.

Kui LTV7 ajakirjanik palus seda projekti näha, siis sellest keelduti. Samuti ei õnnestunud saada kedagi asja kommenteerima Lidl Latvija poolt.

Vadimi ettevõte pole aga Lidli logistikakeskuse ainus naaber – teise naabri suhtes oli suurkontsern hoopis radikaalsem. Kuna naaberkinnistul asus hotell, mille juures oli servituudiga tee, siis pidi Lidl võimaldama hotellile juurdepääsu. Nüüd aga pole selle järele enam vajadust, sest kaubandusgigant ostis hotelli lihtsalt ära ja külastajatele on uksed suletud.