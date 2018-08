Raadiohommikus: TS Laevade juht Jaak Kaabel ja Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann

Äripäev 15. august 2018, 16:43

11.00–12.00 "Isemajandav Eesti" . Räägime, millist liiki ettevõtlustoetusi on Eestis võimalik saada, kui olulised need on, kuidas mõõta toetuse efektiivsust ja mis juhtuks, kui toetusi ei maksta. Külas on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juht Alo Ivask ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti käsitööšokolaadi tootja Chocolala esindaja Kristi Lehtis. Saadet juhib Liis Amor.

13.00–14.00 "Luubi all". Saates arutlevad uuriva toimetuse ajakirjanikud Danske rahapesuteema arengute, haigekassa raha raiskamise ning Eesti Näituste omaniku Igor Pihela ja tema äripartneri kinnisvaratüli üle. Saatejuht on Marge Väikenurm.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Põud on räsinud me põlde, teraviljasaak on vahemikus 0,5–7 tonni hektarilt, silo on saadud teha kõige rohkem 40% vajaminevast kogusest. Hein ei kasva kuidagi neis põuastes oludes. Lühidalt, pole sööta, mida anda loomadele. Saates otsitakse vastust, mida veel annaks teha ja milline peab olema kriisiplaan, et talv kuidagi üle elada. Saate külalised on Alltech Estonia juhataja Pilleriin Puskar ja ASi Metsaküla Piim juht Jaan Metsamaa. Vestlust juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.