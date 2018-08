Analüütikud: Tesla aktsia kukub veelgi

Tesla aktsiad jätkasid täna langust, põhjuseks kahtlused, et Elon Musk suudab firma börsilt ära viia.

Autotootja aktsiad on langenud juba enam kui viiendiku võrra pärast seda, kui Musk säutsus 7. augustil Twitteris, et plaanib Tesla börsilt ära viia, kirjutab BBC. Mõned analüütikud ennustavad, et langus jätkub veel mõnda aega. JPMorgani analüütikud kahtlevad, kas Muskil on ettevõtte erastamiseks piisavalt rahastust.

Analüütik Ryan Brinkman sõnas, et kuigi Musk on uurinud Saudi Araabia fondide huvi Tesla vastu, ei tundu see plaan Brinkmani sõnul enam nii kindel kui varem.

"Tesla näib olevat uurinud lähenevat eratehingut, kuid nüüd usume, et selline protsess tundub olevat tunduvalt vähem tõeline, kui me varem eeldasim," ütles ta Brinkman.

Pärast seda, kui Musk säutsus Twitteris Tesla börsilt lahkumise võimalusest, tõusis ettevõtte aktsia 380 dollarini. Pärast seda on aga hind aina langenud, olles nüüdseks vaid pisut üle 300 dollari.