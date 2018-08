Tesla aktsia tõuseb, kui Morgan Stanley peatas aktsia jälgimise

Rait Kondor 21. august 2018, 21:31

Tesla autode laadimisjaam Los Angelesis, USA-s. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180821/BORS/180829939/AR/0/AR-180829939.jpg

USA Morgan Stanley panga aktsiamaakleri üksus on peatanud Tesla aktsia jälgimise, mis on vihjeks sellele, et Tesla on palganud panga, et otsida võimalusi ettevõtte börsilt viimiseks, vahendab Reuters. Uudis on kergitanud Tesla aktsia hinda ligi 4%.