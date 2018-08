Maersk seab kursi Arktikale

Maailma suurim konteinervedude firma Maersk Line saadab sel nädalal Põhja-Jäämere kaudu esimese laeva Euroopasse, laevatee võiks olla alternatiiv Suessi kanalile, kirjutab Financial Times.

Maerski kinnitusel on tegemist proovireisiga, et testida konteinervedude võimalikkust Kirdeväilas ning koguda selle meretee kohta infot. „Praegu ei paku Kirdeväila meretee ärilist alternatiivi meie praegustele kaubateedele, mis põhinevad klientide nõudlusel, kauplemistrendidel ja tiheda asustusega aladel,“ ütles laevafirma esindaja Briti ärilehele.

Peterburi peaks Maerski uusim kõrge jääklassiga laev jõudma septembri alguses. Kirdeväila meretee Vladivostoki ja Norra vahel on nädal või paar lühem kui traditsiooniline meretee läbi Suessi kanali, kuid oluliselt kallim, laevatatav vaid osal ajal aastast ning see möödub väga hõredalt asustatud aladest.

High North News kirjutab, et Cosco ja Novateki tegevus ongi Maerski huvi Kirdeväila vastu suurendanud: kuigi see meretee ei ole praegu äriliselt mõistlik, ei taha Taani Maersk sellelt turult kõrvale jääda. Samas ei ole teada ka näiteks see, kui palju Coscole reisid maksma lähevad või kui suur osa ettevõtmisest on Hiina valitsuse initsiatiiv.

Venta Maersk on 3600 konteineriga kõrge jääklassiga laev, mis suudab High North Newsi vahendusel trotsida ühe meetri paksust lahtist jääd. Selle esimesel Kirdeväila reisil on peamiseks lastiks külmutatud kala.