Maris Lauri: kus on nüüd Keskerakonna mure hinnatõusu pärast?

Majandusanalüütik ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri küsib avalikus kirjas peaminister Jüri Ratasele, miks tema valitsus ei tegele piirikaubanduse piiramise ja aktsiisipoliitikaga.

"21. augustil toimus Eesti ja Läti valitsuse ühisistung, kus peaminister Jüri Ratase sõnul alkoholipoliitikaga seotud küsimusi ei arutatud. Pressikonverentsil oli Ratas seisukohal, et iga riik teeb ise oma aktsiisipoliitikat," märkis Lauri. Tema sõnul on praegi kehtivad aktsiisimäärad võrreldes naabritega liiga kõrged ning üle Eesti elanike taluvusläve.

"Keskerakonna juhitav valitsus aktsiisipoliitikas viga ei tunnista ja pole toetanud riigikogus kahel korral Reformierakonna esitatud aktsiisimäärade vähendamise ettepanekuid. Vastupidi, aktsiisimäärad kasvasid sel aastal ja kasvavad ka tulevikus," lisas Lauri.

"Kui 2016. aastal oli Keskerakond mures kütuseaktsiisi määra üle ning selle üle, et Eesti transpordiettevõtted tangivad kütust Eesti asemel Lätis, siis nüüd seda murelikkust näha pole," nendib Lauri pressiteate vahendusel. Lauri sõnul järeldub, et kogu Keskerakonna kahe aasta tagune murelikkus oli näiline ja tänavune ühekordne aktsiisimäära langetus pole andnud tulemusi.

"Meil on tõsine kahtlus, et valitsusel pole plaani või tahet lõpetada selline piirikaubandus. Muutused võrreldes 2016. aastaga on toimunud, aga halvemuse suunas - transpordifirmadele on lisandunud ka kodumajapidamised, kes käivad kaupa ostmas Lätis," oli Lauri murelik.

"Kuna asjad on võrreldes 2016. aastaga läinud halvemaks, aga Keskerakond ja küsimused esitanud Kadri Simson on vahepeal saanud valitsusse, küsime peaministrilt samad küsimused. Meie eesmärgiks on aru saada, miks lubab Keskerakond opositsioonis olles üht, aga valitsusse sattudes teeb teisiti," kirjutab Lauri Reformierakonna nimel peaministrile esitatud arupärimises aktsiisipoliitika kohta.