Aktiivsemad laenajad elavad Viljandi- ja Raplamaal

Eesti kõige aktiivsemad väikelaenu kasutajad elavad Viljandimaal, Raplamaal ja Harjumaal, selgus suvel korraldatud SEB väikelaenu uuringust.

Laenamise peamine põhjus on endiselt kodu remondi, sisustuse ja elektroonika ostmisega seotud kulud, mida pidasid peamiseks valikuks pea kõik vastanud. Autoga seotud ootamatuid kulusid katab väikelaenuga umbes 60% ning puhkuseks võtab kiirraha seitse protsenti laenajaid. Ilu- ja raviprotseduurid nõuavad väikelaenuga lisafinantseerimist kuuel protsendil juhtumitest.

Väikelaenu võtmine ei ole endiselt ette planeeritud tegevus: vaid 11% vastanutest on teadlikud, et lähima aasta jooksul on neil vaja abi lisafinantseerimise kaudu. Suuremad kulutused, mida planeeritakse, on eelkõige reisimise ja autoga seotud. Uuringus tunnistas 25% vastanutest, et nende väikelaenu, järelmaksu ja/või krediitkaartide kohutused lähenevad 10 000 eurole, 22% juhtudest ei ületa laenusumma 5000 eurot; 40% vastanutest ei oma üldse kohustusi väikelaenu valdkonnas.

SEB väikelaenu-uuring korraldati juunis ning selle eesmärk oli uurida eestlaste aktiivsust tarbimislaenude - väikelaen, arvelduslaen, järelmaks ja krediitkaart - valdkonnas.