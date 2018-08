FEB ehitusketi poed on kinni, põhjuseks ilmselt küberrünnak

Äripäev 23. august 2018, 12:07

Kaheksa FEB sanitaartehnikaketi kauplust üle Eesti on suletud, kinnitamata andmetel on ettevõtte töö halvanud küberrünnak.

FEBi tegevdirektor Janno Raide kinnitas Geeniusele, et ettevõtte kauplused on suletud ja avatakse esimesel võimalusel, aga rohkem ei kommenteerinud. Firma kodulehel oleva info põhjal on kauplused suletud kuni 27. augustini seoses tehnilise rikkega.

“Kõige suurema tõenäosusega krüpteeriti mingid andmed,” kommenteeris Klaid Mägi küberturvalisusega tegelevast firmast CybExer Techonologies. “Ilmselt võib nüüd lähiajal oodata, mida häkkerid FEBilt nõudma hakkavad,” ütles Mägi, kes ei olnud intsidendist täpsemalt informeeritud.

Loe pikemalt tehnoloogiauudiste väljaandest Geenius.ee.