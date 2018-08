Eesti näeb eakamate töötamise poolest hea välja

Äripäev 24. august 2018, 13:16

Eesti asub ärikonsultatsioonifirma PwC koostatud nn kuldse ea indeksis tublil neljandal kohal, olles viieteistkümne aastaga neli kohta kerkinud.

PwC toob välja kolm asja, millega Uus-Meremaa on eakamaid töötajaid tööl hoiab.

Esiteks riigi pakkumine inimestele mitte lahkuda kohe pensioniaja saabudes töölt, seda premeerides, on suurendanud huvi vanemaski eas töötada. Teiseks nn kaasamise kultuur personaliosakondade töös, mis hoiab ealise diskrimineerimise taseme madalal ja suurendab eakamate konkurentsivõimet töökohtades. Ja kolmandaks paindlikud töösuhted, mis on Uus-meremaal tavaline. Osaajaga töö tegemise võimalus on suurendanud eakamate inimeste osalemist tööelus.

PwC nimetab hulga põhjusi, miks eakamate tööellu kaasamine on oluline. Aastatel 2015–2050 kasvab inimeste arv, kes on vanuses 55 või rohkem, OESC riikides peaaegu 50 protsenti, kokku 538 miljonile. On hea, et me elame kauem, aga see seab surve alla riikide tervishoiu, sotsiaalabi- ja pensionisüsteemid, ja ajaga probleemid aina süvenevad.

Surve vähendamiseks tuleb inimesi julgustada kauem töötama, mis suurendab sisemajanduse kogutoodangut, tarbijate ostujõudu ja maksutulu. Ühtlasi hoiab see eakamad inimesed tegevuses ja nii vaimselt kui ka füüsiliselt tervemana.

Millest indeks koosneb?

PwC nn kuldse ea indeks võtab arvesse mitmeid tööjõuturu näitajaid.

• 40% töötamise määr vanuses 55–64

• 20% töötamise määr vanuses 65–69

• 10% sooline palgalõhe vanuses 55–64

• 10% osalemine osaajaga töös vanuses 55–64

• 10% täistööaja eest saadav tasu vanuses 55–64 võrreldes vanusegrupiga 25–54

• 5% tööjõu keskmine tööturult lahkumise vanus

• 5% osalemine koolitustes vanuses 55–64 võrreldes 25–54