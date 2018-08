Eesti Post otsib juhti

ASi Eesti Post (Omniva) nõukogu teatas, et kuulutab välja avaliku konkursi ettevõtte juhatuse esimehe leidmiseks.

Nõukogu esimehe Bo Henrikssoni sõnul oodatakse kandidaadilt logistika- ja e-kaubanduse äri tundmist, klienditeenindusettevõtte juhtimise kogemust ning võimekust juhtida ettevõtet väga kiiresti arenevas valdkonnas.

Konkursi viib läbi ja sobivate kandidaatidega võtab ühendust ettevõtte nõukogu ise, kes lubab, et tagab kõigi konkursil osalejate konfidentsiaalsuse.

Eesti Posti põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenus Läti ja Leedu turul. ASi Maksekeskus tegevusalaks on makselahendused e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kogu maailmas.

Omandisuhtelt on AS Eesti Post Eesti riigile kuuluv äriühing, millel on kaks juhatuse liiget, kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi ning 2017. aasta käive oli 99,8 miljonit eurot.