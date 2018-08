Elektroonikatootja Éolane kolib tehast

Eesti üks suuremaid elektroonikatööstuseid Éolane Tallinn alustas täna kolimist Lasnamäele uude tehasehoonesse, kuhu viiakse kogu tootmine täielikult üle aasta lõpuks.

Ligi 500 töötajaga elektroonikatööstuse tootmine liigub Peterburi teele uude 11 000ruutmeetrise pinnaga tehasesse, kuhu kolitakse etapikaupa. Éolane Tallinna juhatuse liige Tuuli Tromp märkis, et tehase käive on viimase kolme aastaga kasvanud üle kahe korra ning seetõttu on vaja ka rohkem ruumi. Peterburi teel asuva uue hoone arhitekt on Tõnis Tarbe, ehitaja Tallinna Ehitustrust ja omanik Capital Mill.

AS Éolane Tallinn on Prantsuse Eolane'i kontserni suurim tütarettevõte, kelle 68 miljoni eurone käive moodustas mullu viiendiku kogu kontserni käibest. Ligi 100% toodangust eksportiv elektroonikatööstus toodab eriotstarbelisi sideseadmeid ja LED-valgusteid autotööstusele. 500 inimesele tööd andev Éolane Tallinn on Äripäeva andmetel Eesti suuruselt neljas elektroonikatööstus. Personaliettevõte Fontes tunnistas Éolane Tallinna mullu meestele ja naistele kõige võrdsemat palka maksvaks ettevõtteks.