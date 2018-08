Aktsiisitõusu võimendab juurdehindlus

Äripäev 28. august 2018, 11:45

Aktsiisitõusu järel kasvas ka jaepoodide sissetulek iga müüdud pudeli pealt, kuid piirikaubandust ei päästaks A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul ka väiksem juurdehindlus.

"Poliitikud räägivad, et mis te nutate, õllepudelile tuli juurde 20 senti, aga see 20 senti sai lõpuks hoopis 50 sendiks," ütles Noop intervjuus Postimehele.

Noobi arvutuste järgi tõusis ühe pooleliitrise purgi aktsiis 21,5 senti, seejärale poodide tavalise 45protsendilise juurdehindlusega lisandus sellele 9,7 senti ning suurenenud hinnale lisas käibemaks veel 6,2 senti otsa. Ühtekokku tõus 37,5, mitte 21,5 senti.

"Kaubandus lisab hinnale keskmiselt 45 protsenti, see on keskmine kaubanduse juurdehindlus. See oli enne aktsiisitõusu nii, see on ka pärast seda nii jäänud. Ja sinna otsa lisandub käibemaks 20 protsenti," ütleb Noop.