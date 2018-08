Raadiohommikus: rahapesijate lemmikskeemid

Äripäev 30. august 2018, 14:33

Kui terve nädal on saanud Äripäeva hommikuprogrammides kuulata ideid, kuhu investeerida ja kuidas rikkaks saada, siis reedel uurime, kuidas kõige sagedamini oma ebaseaduslikku rikkust pestakse.

Samuti annab hommikuprogrammis aru folklorist Anzori Barkalaja, milliste majanduslike vaadete eest seisab tema, Artur Talviku & co loodav uus erakond. Stuudios on Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.

Teisisõnu – külla tuleb rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand, kellega räägime, kui palju rahapesu juhtumeid büroosse aastas laekub ja kui paljudega tegeleda jõutakse. Milline rahapesujuhtum on Reimandit enim kukalt kratsima pannud ja kui suurt rahahulka üldse tuleb pesta, et üldse kahtlust äratada?

11.00–12.00 „Kuum tool“. Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart pakkus möödunud nädalal välja, et Tallinn võiks kaaluda turismimaksu. Mitmed turismisektori osalist avaldas idee suhtes vastumeelsust. Saates on külas hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi, kes kõneleb sellest, millest selline reaktsioon võis tulla. Samuti räägime laiemalt sektori rõõmudest ja muredest. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 „Eetris on Estonian Business School“. Seekord on Äripäeva raadiol külas EBSi Investeerimisklubi looja ja president ning ettevõtluse ja ärijuhtimise teise kursuse tudeng ja endine profijalgpallur Randy Padar. Saate laiem teema on investeerimine – ühelt poolt avab 20aastane Padar oma investeerimisportfelli sisu ja teisalt räägib investeerimisest iseendasse. Miks ja kuidas alustada investeerimisega juba noorelt, et saavutada rohkem kui teised? Saatejuht on Liis Amor.

15.00–16.00 „Ettevõtlusraadio“. Saates tuleb juttu äritegevusest Ukrainas. Peatume varimajandusel, korruptsioonil ja kõigel muul huvitaval, mis paraku Ukrainas ettevõtlusega tegelemisel kaasas käib. Saate külaline on Ukraina ettevõtja Andres Lumi, kes on elanud ja tegutsenud Ukrainas üle 10 aasta. Saatejuht on Mart Opmann.

Laupäev: 10.00–11.00 „Äriplaani eri“. Algab juunikuus salvestatud saade, milles kuulete intervjuud praamikuningas Vjatšeslav Leedoga. Räägime, kes teda kutsus Riigireformi Sihtasutusse ja milliseid makse tema kehtestaks ning ka sellest, kuidas tema hakkaks hommepäev Saaremaad ja mandrit raudteetunneliga ühendama. Vjatšeslav Leedo esineb 4. oktoobril Äriplaani konverentsil. Saatejuht on Marili Niidumaa.