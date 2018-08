Eesti veoki haagisest leiti Poola piiril 20 illegaali

Budziska piiriületuspunkti lähedal Poolas leiti 9. augustil Eesti veoki koormamata poolhaagisest 20 Vietnamist pärit illegaali, kirjutab logistikauudised.ee.

Ettevõte, mille kirjadega haagis oli, ei soovi juhtunut kommenteerida, teatades vaid, et see haagis on müüdud juba aastaid tagasi, vahendab logistikauudised.ee.

Leedu meediaväljaanne trans.info kirjutas läinud nädalal Poola piiril toimunud juhtumist, kus Poola piirivalveameti ja politsei koostöös tabati Eesti veoki koormamata poolhaagisest 20 ebaseaduslikku sisserändajat Vietnamist: kaksteist 14-38-aastast meest ning kaheksa 14-29 aasta vanust naist. Haagises muud kaupa ei olnud, mis viitab juhi teadlikule tegevusele. Autot juhtis Eesti elamisluba omav kodakondsuseta 53aastane mees, keda kahtlustatakse tahtlikus inimestega smugeldamises ning keda ähvardab kuni kaheksa aastat vangistust.

Illegaalid saadeti tagasi Leetu, ehk riiki, kus nad viimati viibisid. Loo juures on avaldatud ka Poola piirvalve poolt Youtube'i üles laetud video, mille alguses on näha nii haagise number, kui ka ühe Eesti transpordiettevõtte logo ja veebiaadress.