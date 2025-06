Tagasi 13.06.25, 11:34 Aasta põllumees: sel aastal kogume rasva, järgmisel aastal investeerime Suuri investeeringuid me sellel aastal ei tee, rääkis Margo Klaasmägi. "Mõned traktorid, seadmed ja ka maad oleme soetanud, aga suuri ehitusi sellel aastal meil plaanis ei ole," ütles Klaasmägi.

Kuula intervjuust, kuidas hindab eelmisel aastal aasta põllumeheks valitud Margo Klaasmägi selle aasta ilmastikuolusid ja kas on oodata rekordaastat.

Foto: Liis Treimann

Planeeritud piimafarmi ehitus toimub alles mõne aasta pärast, sõnas Lääne-Virumaal tegutsev Klaasmägi. "Järgmise aasta suuremad investeeringud on masinaparki, et meil on vaja uut teraviljakombaini ja veel oleks mõnda traktorit. Need on piisavalt suured väljakutsed ja investeeringud," rääkis Klaasmägi.