Poliitikud väldivad võõrtööjõu teemat

Majandusteadlased ja analüütikud nendivad, et sisse- ja töörände soodustamine leevendaks akuutset tööjõupuudust, kuid pikaajalises perspektiivis ei pea nad seda lahendust kaugeltki probleemituks.

Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri sõnul võib Eesti tööjõuturu probleeme vaadelda kahest vaatenurgast. "Üks on nende ettevõtjate oma, kes tahavad teha edasi seda, mida nad on alati teinud," rääkis Vitsur Postimehele. "Teine vaatenurk on ilmselt enamiku rahva vaatenurk, kes ei taha siin näha suuremat võõraste sissevoolu."

Immigratsioon leevendab Vitsuri sõnul tööjõumuret kindlasti, kuid rahva enamik on tema sõnul kindlalt selle vastu ja poliitikud peavad sellega arvestama – ettevõtjatele tähendab see, et nad peavad oma tegevused ümber korraldama ja osa tegevust Eestist välja viima.

Kuigi enamik erakondi on tööjõukriisi tõsidust ja lahendusvõimalusi mõistnud, kardetakse sellest rääkida, leiab ka tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar. Väljaandega rääkinud Tamsar selgitas, et selle põhjuseks on välismaalastega seotud hirmud ühiskonnas. "Aetakse segi välisspetsialistid ja pagulased," nentis ta.

Sellegipoolest on tema sõnul selge, et oma jõududega me hakkama saa, ning nüüd on vaid küsimus, missugune partei seda tunnistada julgeb.

