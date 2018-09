EfTENi fond sai ülevõtupakkumise, nõukogu soovitab aktsionäridel keelduda

Ainult tellijale

Allan Rajavee 10. september 2018, 18:26

Tuntud rahvusvaheline finantsasutus tegi EfTENi esimesele kinnisvarafondile üleostmispakkumise, aga 18 kinnisvaraobjekti haldava fondi nõukogu soovitab aktsionäridel pakkumisest keelduda ja võlakirjade tähtaega pikendada.

„Oleme kümme üksikvara juba müünud ja me ei ole müünud porfelli kõige tugevamaid varasid, vaid kõige nõrgemaid. Selles suhtes on portfelli varade koosseis hea,“ leidis Arakas.

Praegu kehtiva põhikirja järgi saabub fondi tähtaeg aastal 2022. EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas ütles, et kuna aeg läheb kiiresti ja kinnisvaratehingud on väga aeganõudvad, hakati kaaluma erinevaid väljumisstrateegiaid. Tema sõnul on fondil kaks võimalust: müüa ära kõik varad üksikvaradena või täispaketina mõnele rahvusvahelisele kinnisvarainvestorile.

Sellegipoolest vaadati ringi ka investorite seas. „Sealt tehti meile väga tõsise finantsasutuse poolt ettepanek kõik varad maha müüa,“ ütles Arakas, kes ettevõtte nime konfidentsiaalsusleppe tõttu avaldada ei saa. „Kui ma seda kirjeldaks, siis on tegemist finantsasutusest varavalitsejaga, kelle portfelli võib mõõta kümnetes miljardites eurodes ja kelle nimi ei vaja globaalsel kinnisvaraturul mingit tutvustamist,“ vihjas Arakas.

EfTENi tegevjuhi hinnangul on see oluline märk, et nii mainekas asutus sellise pakkumise tegi. „Loomulikult aktsionärid otsustavad ise ja meie ülesanne fondihaldajatena on tuua erinevad pakkumised lauda ning seda me ka tegime,“ märkis Arakas.

Juhatus soovitas pakkumise vastu võtta

EfTENi kinnisvarafondi juhatus soovitas Araka sõnul aktsionäridel pakkumine vastu võtta, kuid aktsionäride esindajatest koosnev fondi nõukogu lükkas pakkumise tagasi ja tegi ettepaneku pikendada fondi tähtaega viie aasta võrra ja maksta fondivalitsejale välja üldkoosoleku toimumise hetkeks müüdud varade eest arvestatud edukustasu.

„Kuna portfelli varad on nii stabiilsed ja alati tekib pärast müüki küsimus, kuhu me vabaneva kapitali investeerime, otsustas nõukogu pakkumist mitte vastu võtta ja pikendada fondi tähtaega. Sellepärast kutsusimegi kokku 25. septembriks erakorralise aktsionäride koosoleku,“ ütles Arakas.

Tema sõnul räägib pakkumisest keeldumise kasuks asjaolu, et kuigi kinnisvaraturul on kvaliteetseid investeerimisvõimalusi, pole võimalik praeguste kinnisvarahindade tasemel nii kvaliteetset varaportfelli koostada. Sellegipoolest kaalutakse Arakase kinnitusel ka tulevikus üksikvarade müüki. „Kuna meil pole mingit ajalist survet midagi müüa, siis me ei kiirusta, aga ega meil liigset kodusoojust üheski projektis sees ei ole. Selles mõttes oleme ratsionaalse ja külma närviga fondijuhid,“ kinnitas Arakas.

Kinnisvarafondi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub Radisson Blu Sky hotelli II korruse konverentsikeskuses 25. septembril algusega kell 10.00.