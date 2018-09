Pesubränd BonBon Lingerie laieneb Euroopas ja Aasias

Äripäev 11. september 2018, 10:30

Eesti pesubränd BonBon Lingerie avab Eestis uue poe Kristiine Keskuses ja laieneb nii Norra, Saksamaa, Venemaa kui Singapuri turule.

„Oleme võrreldes eelmise aastaga kasvanud ligi 50 protsenti, mis näitab, et Eestis toodetud preemium-klassi pesu on selges kasvutrendis. Kiire kasvu jätkuks oleme otsustanud esinduspoega laieneda uuenevasse Kristiine keskusesse ja võtnud sihiks Norra, Saksamaa, Venemaa ja Singapuri turu. Kui teistesse riikidesse laieneme edasimüüjate kaudu, siis Singapuris avame juba sel aastal oma esimese showroomi,“ ütles BonBon Lingerie turundus- ja kommunikatsioonijuht Triin Randloo.

Varasemalt on BonBon Lingerie maininud võimaliku suhtturuna ka Indoneesiat.

Ühtlasi on BonBon andnud teada, et ettevõttel on ambitsioon minna paari aasta pärast ka börsile. „Kuna liigume ülesmäge, siis kasvavate müügi- ning tootmismahtude juures on meil plaanis ka paari aasta jooksul muutuda avalikuks, börsil noteeritud ettevõtteks,“ ütles Wellmani juht Ivo Tahk. Wellmannile kuulub 70% BonBonist.