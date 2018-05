BonBoni pesufirma kavatseb börsile tulla

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Eesti pesubränd Bonbon Lingerie OÜ on elavnenud ja jõud mobiliseerinud, siht on paari aasta pärast börsile tulla.

Kaks aastat tagasi omandas etteõttest 70% strateegiline investor Wellman, endistel suuromanikel perekond Raudverel on Adepte OÜ kaudu osalus 30 protsenti. Jaanuari keskpaigas loksus lõpuks paika uus meeskond. Tegevjuhi ülesandeid täidab Jana Pikkur, kommunikatsiooni- ja turundusjuht on Triin Randloo. Hetkel on disainer Mirjam Mäeotsa, kuid Randloo sõnul saadakse endiselt hästi läbi ka asutaja Tiiu Roosmaaga.

„Suurt brändi saab teha ainult suurte inimeste ja korralike süsteemsete protsessidega,“ ütles Wellmani juht Ivo Tahk. Tema sõnul on BonBon Eestis ülitugev. „See omab väga selget võimekust ka eksporditurgudel,“ ütles Tahk. „Kuna liigume ülesmäge, siis kasvavate müügi- ning tootmismahtude juures on meil plaanis ka paari aasta jooksul muutuda avalikuks, börsil noteeritud ettevõtteks,“ ütles Tahk.

Tuleb jõuda kasumisse