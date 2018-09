Venemaa tegi Hiinaga 100 miljardi suuruse leppe

Venemaa ja Hiina ettevõtetest koosnev grupp plaanib ette võtta 73 ühisprojekti, mille kogumaksumus ulatub üle 100 miljardi dollarini, selgub teisipäeval tehtud avaldusest.

Hiina ja Venemaa koostöö on globaalselt mõlemale riigile tähtis, sest see aitab nende majandusi stabiliseerida. USA on Venemaale kehtestanud mitmeid sanktsioone ning Hiinaga peetakse tariifisõda. Pekingi ja Moskva suhted pole alati väga head olnud, aga viimastel aastatel on mõlema riigi juhid sidemeid tugevdanud.

Ettevõtteid ühendavaks grupiks on Vene-Hiina Ärinõustamise Komitee (Russian-Chinese Business Advisory Committee). Grupi esimene kohtumine toimus Vladivostokis.

Komitees on rohkem kui 150 ettevõtete esindajat. Nad teatasid, et praegu on ette võetud juba 4,6 miljardi dollari väärtuses projekte.

„Mõlema riigi tugev majanduskasv võimaldab kodumaale kasumlikult investeerida. Me usume, et kahepoolsed tehingud on veelgi suurema potentsiaaliga,“ ütles Venemaa riikliku investeerimisfondi tegevjuht Kirill Dmitriev.