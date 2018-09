Äripäev 13. september 2018, 13:01

Läti börsifirma Olainfarmi surnud suuromaniku Valeri Malõgini noorima tütre hooldaja Signe Baldere-Sildedze ja tütar Nika Saveljeva esitasid õiguskaitseorganitesse avalduse uurida ettevõtte vaenulikku ülevõtmist, annavad nad pressiteatega teada.

Nad kutsuvad üles kaitsma ravimifirma Olainfarm aktsionäride ja omanike huve, sest viimaste päevade sündmused viitavad nende hinnangul ettevõtte vaenuliku ja ebaseadusliku ülevõtmise katsele. Teates on kirjas, et ebaseaduslikul viisil said ettevõtte juhtkonda kaheldava reputatsiooniga inimesed, kes ei varja oma võimalust mõjutada uurimisorganeid ja kohut. Nende hinnangul on põhjust arvata, et nende eesmärk on varade väljaviimine ettevõttest ja kellegi kolmanda kasuks ettevõtte hinna alandamine turuhinnast madalamaks.

Signe Baldere-Sildedze lahkus 11. septembril Olainfarmi nõukogust, kuna ei pea võimalikuks koostööd nõukogu liikmetega.

4. septembril tehti nõukogu liikmete seas muudatusi, sinna valiti Pavel Rebenok, Martins Kriekis, Irina Malõgina ja Signe Baldere-Sildedze, kelle hiljem vahetas välja Daina Sirlaka.