Vene agendid jahtisid Šveitsi keemialaborit

Äripäev 14. september 2018, 10:27

Šveitsi ajaleht Tages Anzeiger kirjutab, et tänavu kevadel vahistati Hollandis kaks Vene agenti, kes olid teel Šveitsi keemialaborisse, vahendab Reuters.

Tegu on Spiezi laboriga, kus uuritakse nii Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise asjaolusid kui Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi korraldatud keemiarünnakuid.

Tages Anzeiger kirjutab, et kaks kinni peetud meest ei ole need samad, keda Suurbritannia on Skripalide tapmiskatses süüdistanud.

Kahe mehe kinnipidamisel tegid omavahel koostööd nii Šveitsi, Hollandi kui Briti võimud.