Linuxi leiutaja tunnistas vigu ja võttis aja maha

Äripäev 17. september 2018, 16:06

Maailma kõige levinuma operatsioonisüsteemi Linuxi looja Linus Torvalds palus pühapäeval e-kirjaga vabandust aastaid kestnud halva käitumise eest ja teatas, et kavatseb abi otsida.

Linuxi opsüsteemi isa Linus Torvalds teeb süsteemi tuuma arendusjuhi töös pausi. Selle põhjuseks on pikalt kestnud tüli arendajate kogukonnaga, kirjutas Helsingin Sanomat.

Linus Torvalds on pärit soomerootslaste perest, kes arendas Linuxi operatsioonisüsteemi, kui ta 1990. aastatel Helsingi ülikoolis arvutiasjandust õppis.

Linux põhineb avatud lähtekoodil ja on ilmselt maailma kõige levinum operatsioonisüsteem. Linuxil põhineb näiteks telefonide Android-süsteem, ka on see maailmas levinuim teenuste opsüsteem.

Torvalds on tuntud oma otsekoheste ütlemiste poolest. Näiteks märtsis kasutas ta turvalisust puudutanud arutelus arendajate kohta nördinult ebatsensuurseid sõnu.

Ühekordne sõim oleks vaevalt probleeme põhjustanud, kui Torvaldsil poleks selles aastatepikkust ajalugu. Ta võttis asja ise jutuks 2015. aastal Austraalias Linuxi arendajate üritusel. „Olen eriti ebameeldiv inimene,“ rääkis Torvalds. „Mõni inimene arvab, et ma olen tore tüüp ja pettub, kui see nii pole. Ma ei ole tore tüüp ja teie ei huvita mind,“ vahendas The Register Torvaldsi sõnu.

Sama aasta oktoobris kirjutas The Register Linuxis töötanud naisarendajast, kes lõpetas töö, kuna ei talunud ettevõtte atmosfääri.

Pühapäeval kirjutas Torvalds arendajatele teate, milles algul teatas, millest tulenes ajakava muutus. Sellele järgnes arutelu, mis viis üllatava tulemuseni. „See on see koht, kus sa vaatad peeglisse,“ kirjutas Torvalds.

„Ei ole empaatiline inimene ja see pole kellelegi üllatus, kõige vähem minule endale. See, et ma tõlgendan inimesi valesti ja ei ole (aastaid) mõistnud, kuidas olen olnud osaline ebakollegiaalse õhkkonna loomisel, pole hea.“

Nädala aja jooksul saadud tagasiside pani Torvaldsi mõtlema. „See oli teekond piinava mõistmiseni, et ma pean oma käitumist muutma ja et ma tahan paluda andeks inimestelt, kellele minu käitumine on haiget teinud ja keda peletanud eemale süsteemi tuuma arendamise tööst.“