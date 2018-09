Maxima Eesti tegevjuht vahetub

Äripäev 17. september 2018, 13:05

1. oktoobril muutub Maxima Eesti juhatuse koosseis, kui praegu Maxima jaeketti Eestis juhtiv Vygintas Šapokas lahkub oma ametist ja ühtlasi ka Maxima Grupest. Alates oktoobrist kolib Šapokas Hispaaniasse ja hakkab juhtima sealset Supersoli jaeketti.

Vygintas Šapokas on juhtinud Maxima jaeketti Eestis üle kolme aasta, kokku on ta töötanud Maxima Grupe ettevõtetes alates 2003. aastast, teatas Maxima Eesti.

Maxima Eesti teatel selgub uus juht otsingu käigus. Uue tegevdirektori ametisse nimetamiseni täidab neid kohuseid Maxima Eesti juhatuse liige ja kaubandusdirektor Marko Põder.

Vygintas Šapokas tõi välja, et nende pisut rohkem kui kolme aasta jooksul, mil ta Maxima Eesti meeskonda on juhtinud, saavutati märkimisväärseid tulemusi. “Maxima on soodsate hindade liider, Kantar Emori uuringule toetudes üks Eesti tarbijate lemmikbrände, stabiilne tööandja ning avatud suhtumisega partner – need on märkimisväärsed tulemused, mille oleme saavutanud Eesti meeskonnaga turul üha tugevneva konkurentsi valguses. Tahan tänada igat kolleegi ja kõiki partnereid selle ainulaadse võimaluse ja ühise eduka koostöö eest. Minu eriline tänu kuulub loomulikult meie klientidele usalduse ja toetuse eest. Olen veendunud, et Maxima Eesti pakub ka tulevikus Eesti tarbijatele seda, mida neil vaja“.