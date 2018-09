Kaja Kallas lubas tasuta bussisõidu kaotada

Ainult tellijale

Reformierakonna võimuletuleku korral ei oleks tasuta bussisõidul pikka pidu, lubas erakonna esimees Kaja Kallas intervjuus, mis pani kiirelt tasuta bussisõidu kaitsjad Keskerakonnas aktiveeruma.

"See on täiesti mõttetu raha raiskamine. Kui võtta ette uuringud, siis nende protsent, kelle mured tasuta sõit lahendab, on väga väike. Pigem on probleem selles, et inimesed ei saa neile vajalikul ajal neile vajalikku kohta ja pärast tagasi. Nüüd on see tänu riigi tasutud transpordile veel hullemaks läinud – piletit ette osta ei saa ja keegi ei või teada, kas ta ikka bussi mahub," ütles Kallas intervjuus Tartu Postimehele, mida võib lugeda pikemalt siit.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson lubas see peale, et kuni Keskerakond on võimul, jääb tasuta ühistransport alles. "„Tasuta ühistranspordi esimesed kuud on tõestanud, et sõidu hind on inimestele väga suure tähtsusega. Näiteks augustis kasvas sõitjate hulk keskeltläbi 33 protsenti. Igapäevaselt 25 kilomeetri kaugusel tööl käiv inimene võidab sellest ligi 800 eurot aastas. Meie eesmärk on ühistranspordisüsteemi arendada, mitte seisu halvemaks muuta ning algatusi tagasi pöörata. Senikaua, kuni Keskerakond on võimul, jääb tasuta ühistransport alles,“ lubas ta.

Ka Tallinna linnapea Taavi Aas tõrjus Kallase kriitikat ning tõi välja Viljandimaal 56 protsenti ja Valgamaal 46 protsenti tõusnud ühistranspordi kasutamise. "Tasuta ühistranspordi kriitikud väitsid, et selliseid inimesi pole olemas, aga nad eksisid,“ ütles ta.