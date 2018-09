Ravikindlustus ei jõua 120 000 inimeseni

Äripäev 18. september 2018, 09:18

Katkendlik töö või väikesed lapsed, Eesti tervishoiusüsteem on universaalsest kaugel jättes pea 10 protsenti inimestest kaitseta, selgub Postimehe ja Eesti Päevalehe vahendusel Praxise korraldatud uuringust.

Püsiv ravikindlustus puudub kuni 120 000 tööealisel inimesel. Ravikindlustust pole üldse 27 000 inimesel, teistel on ravikindlustus katkendlik ehk on kehtinud vähem kui 12 kuud. Ravikindlustuseta on pigem mehed kui naised. Viimase kümne aasta jooksul on pikka aega olnud ilma ravikindlustuseta 21 000 naist ja 51 000 meest.

Haigekassa nende ravikulude katmiseks esimesel paaril aastal lisaraha 80 miljonit eurot.

„Ravikindlustuse jaoks sotsiaalmaksu arvestus võiks olla hajutatud ehk ravikindlustus ei tekiks ainult eelmise kuu, vaid näiteks eelmise kolme kuu keskmise põhjal. See mõjutab ebaregulaarse töötasu laekumisega inimesi," pakub terviseminister Riina Sikkut lahendusena välja.