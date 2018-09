Coop avab e-poe toidukapid

Homsest on võimalik saada Coopi e-poest tellitud kaup kätte toidukappidest, mis säilitavad kaupa vajalikul temperatuuril nii tava- kui ka sügavkülmarežiimil, kirjutas kaubandus.ee.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul toob uue teenuse kasutusele võtmine kaasa olulise muutuse kogu toiduvaldkonna e-kaubanduses. Ta usub projekti väga, kuna eestlased väga meeldivad pakiautomaadid. „Uus tehnoloogia annab võimaluse e-poest toitu tellida paljudel neil inimestel, kelle jaoks kauba kojuvedu seni mingil põhjusel ei sobinud.“ Kui seni on kuller toonud toidu koduukseni ja eeldas kliendilt samal ajal kodus olemist, siis toidukapi juurde saab klient minna ise ning teha seda endale sobiva 1,5 tunnise ajavahemiku sees.

Kaubandus.ee kirjutas, et Coopi e-poe toidukappidel on kasutusel nii jahutus kui ka sügavkülmutus, tänu millele on sinna võimalik tellida nii värsket puu- ja juurvilja, kuivaineid kui ka sügavkülmutatud tooteid.

Esimesed kuus Coopi e-poe toidukappi on koostöös Neste (4 kappi) ja Alexela (2 kappi) tanklatega paigaldatud Tallinna põhimagistraalide äärde. „Koostöö tanklakettidega annab meile ühelt poolt hea võimaluse paigutada kapid hästi ligipääsetavatesse kohtadesse ning pakub kliendile võimaluse auto samaaegselt tankida,“ lisas Vihand. Nende suurem soov on nende toidukappidega laieneda üle Eesti.