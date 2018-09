Iseendaga hakkama saav laps ongi klassi priimus

Muutunud maailm ei nõua uusi oskusi mitte ainult täiskasvanutelt nende karjääris ja tööelus, vaid ka väikestelt õppuritelt koolielus.

Õnneks on Eestis tänaseks väga palju ära tehtud, et neid hariduse lünki lapsevanemate, õpetajate ja koolijuhtidena edukalt täitma hakata. Meil ei ole vaja hakata leiutama jalgratast, vaid lihtsalt probleemi teadvustada ja ärgitada lapsi enda eeskujul ennast paremini juhtima. Teisisõnu – harjutada end iga päev endale meelepäraste harjutuste abil lõdvaks laskma ja olema hoolivam nii enda kui ka teiste suhtes.

Pealesuruva infomüra ajastu kasvukeskkond võib olla suurepärane pinnas, et kasvada osavaks rööprähklejaks, kuid mitte üks teps ei maksa loota, et lapsed omandaksid selles alatist tähelepanu neelavas elu sigrimigris oskuse kontrollida ka oma meelt.

Enesejuhtimisoskus saagu ühiskonnas normaalseks baasoskuseks

Haridussüsteemi värskendamise ja ajakohastamise on võtnud oma südameasjaks MTÜ Vaikuseminutid eestvejada Jannus Jaska, kes ütleb, et nende eesmärk on, et iseendaga hakkama saamine ja enesejuhtimine kuuluksid hariduse baasväärtuste juurde.

„Kui me veame lapsed koolisüsteemist läbi ilma, et oleksime õpetanud neile baasoskusi, nagu enesejuhtimine ja teadvelolek, siis oleme neid tegelikult alt vedanud,“ märgib ta, lisades, et Vaikuseminutid soovivad pakkuda mudelit, mis töötaks kogu haridussüsteemi ulatuses.

Kogu ettevõtmise laiem siht on veelgi mastaapsem: muuta enesejuhtimise oskused ühiskonnas normaalseks baasoskuseks.Ent hoogne algus on juba üritusele antud – mindfulness’il põhinevad Vaikuseminutite harjutused on juba jõudnud paljudesse Eestimaa koolidesse ja lasteaedadesse ning tagasiside nii õpetajatelt kui ka kasvandikelt on olnud üdini positiivne. See on tunnistuseks sellele, et Eesti ühiskond on uudseks arendamiseks haridussüsteemi parandamisel valmis.

Just koolijuht saab palju ära teha

MTÜ Vaikuseminutid tegevust kõrgelt hindav riigikogu liige, arhitekt, linnaplaneerija ja nelja lapse ema Yoko Alender peab uute oskuste kooliellu integreerimisel suurimaks väljakutseks mahukaid õppekavasid ning õpetajate niigi tihedat ajagraafikut. „Peale selle, et lapsed on stressis, töötavad ka õpetajad väga stressirohkes keskkonnas, mistõttu peab just koolijuht oskama veenda õpetajaid, et nad lisaks ainetundidele hakkaksid veel ennast koolitama,“ räägib Alender. Ent tugev koolijuht oskab õpetajatele selgeks teha, et meelerahu harjutused aitavad tegelikult oma tööga paremini hakkama saada, sest õpetaja saab nende harjutustega ka enda stressitaset alla viia ja teiseks on lapsed rahulikumad, lisab ta.

Randvere kooli HEV klassiõpetaja Liina Selgis räägib oma kogemusest, kuidas vanema generatsiooni õpetajatel võtab tõepoolest veidi rohkem aega, et tähelepanu- ja meelerahuharjutused oma õpetamise arsenali lülitada. „Ikka kohtab arusaama, et mul ei ole aega ja see on lisatöö,“ lausub klassiõpetaja ja leiab samuti, et vastutus lasub koolijuhil.

"Kooli ülesanne on kujundada ennast juhtivat õppijat," sekundeerib Jaska Selgise sõnadele, "ehk õpetaja ülesanne ei ole mitte kulbiga ajusagarate vahele informatsiooni valada, vaid kujundada ka lapse õpivõimekust. Sa ei saa ennast juhtida, kui sa ei tea, kes sa oled!"

Jaska jätkab, et nende ettevõtmist kannustab kurb tõsiasi, et õpetajad ei saa õpilastega tunnis enam hakkama ja õpilased ei saa endaga hakkama. Nii on meelerahu harjutused vajalikud ka õpetajatele, et nad saaksid oma tundi pidada ja et nad oleksid võimelised õpilasi ümber häälestama. "Nendest eesmärkidest lähtudes panimegi esmase programmi kokku ja sealt oleme edasi arenenud. See vajadus on väga selgelt Eesti hariduspoliitikasse ja -strateegiasse sisse kirjutatud."

Teadveloleku praktikatest võidavad ka erivajadustega lapsed. „HEV (hariduslike erivajadustega – toim) laste puhul on need harjutused olulised, sest HEV laste seas on palju autismispektri ja aktiivsus-tähelepanuhäirega lapsi, kelle tähelepanu on keeruline juhtida,“ kommenteerib Selgis ja märgib, et regulaarne vaikuseminutite pidamine on muutnud tema klassi, kus alguses valitses tõeline kaos, palju rahulikumaks. Ja meenutab siis toredat seika õpetajaelust, kuidas vanemad olid talle rääkima tulnud, et kui kodus läksid emotsioonid lõkkele, oli laps öelnud: „Hinga, ema, hinga!“

Teadveloleku harjutuste mõju on teaduslikult tõestatud

Liina Selgis, kes on kaitsnud magistritöö teemal "Teadveloleku harjutuste tõhusus klassirahu tagamisel hariduslike erivajadustega õpilastega väikeklassis – tegevusuuring" jõudis uurimustööd kirjutades teaduslikult tõestatud faktini, et teadveloleku harjutuste praktiseerimise järel otsmikusagar suureneb, mille tulemusel suudab inimene paremini oma tähelepanu fokusseerida ja keskenduda käesolevale ülesandele.

Samas on oluline mõista, et tulemused ei tule üleöö ja kõige tähtsam komponent harjutuste juures on nende järjepidev praktiseerimine. "Distsipliin on oluline, olen seda kogenud enda peal, sest olen juba aastaid praktiseerinud neid harjutusi," märgib klassiõpetaja Selgis ja soovitab kõigil alla laadida toreda äpi nimega "Headspace".

Nendele lapsevanematele ja õpetajatele, kes harjutuste juurutamises oma laste ja õpilaste ellu kahtlevad, võib julgustuseks öelda, et tähelepanu juhtimise harjutusi on terve hulk – alustades hingamisest lõpetades oma keha tunnetamise ja šokolaadiharjutusega. Nii ei teki kahtlustki, et laps ei leiaks omale meelepärast harjutust.