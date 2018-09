Kuu vahetumist on aktsiahindades näha

Äripäev 23. september 2018, 10:02

Soome Aalto ülikooli rahanduse professor Matti Suominen rääkis ühest investeerimisega seotud asjaolust, mida küll väikeinvestorid ei saa enda kasuks pöörata, aga suuremad fondid küll, kirjutas Kauppalehti.

„Ajalooliselt tuleb tootlus aktsiaturul kalendrikuu vahetumise läheduses, nii et aktsiaid tuleb osta neli börsipäeva enne kuu vahetumist ja müüa järgmise kalendrikuu kolmandal börsipäeval,“ rääkis Suominen üritusel Sijoittaja 2018.

See asjaolu tuleb suurtest rahavoogudest. Osa summasid, näiteks pensionid, makstakse USAs välja kalendrikuu lõpus ja see toob turule massiivse liikumise. „Pensionifondid peavad enne kuu lõppu aktsiaid müüma, et saaks pensionid välja maksta,“ ütles professor.

Miks kõik pensionifondid seda ühel ajal teevad?