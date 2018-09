Volvo lahkub Iraanist

Äripäev 24. september 2018, 13:48

Veokitootja Volvo lõpetab Iraanis veokite kokkupanemise, sest USA sanktsioonid on riigi pangandusele praktiliselt lõpu teinud.

USA kehtestatud sanktsioonide tõttu ei ole võimalik Volvol enam saada makseid autoosade eest, mis tõttu on edasine tegevus riigis ka mõttetuks osutunud, ütles Volvo kõneisik Fredrik Ivarsson Reutersile.

„Sanktsioonide ja kõigi nende USA tegevuste tagajärjel ei tööta Iraanis pangaülekanded. Me ei saa raha kätte. Nii et me enam seal äri ei tee,“ ütles ta.

USA taaskehtestas sanktsioonid Iraani vastu augusti algul pärast maikuust otsust loobuda Iraani tuumaleppes osalemisest. Novembrist kavatseb USA kehtestada sanktsioonid ka Iraani energiasektorile ning keelata finantsasutustel Iraani keskpangaga arveldamise.