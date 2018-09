Riik ootab tuleval aastal kopsakat dividenditulu

Äripäev 26. september 2018, 12:41

Riigieelarvesse laekuvad finantstulud kasvavad tuleval aastal pea poole võrra 176 miljoni euroni, tänavusest rohkem oodatakse raha riigimetsa majandamise keskusest ja Eesti Energiast, selgub riigieelarve seletuskirjast.

Rahandusministeerium on arvestanud oma valitsusalas finantstulude kolmekordistumisega 69,7 miljoni euroni. Lisaks riigikassa vahenditelt teenitavale finantstulule laekub omanikutulu laekub Põhjamaade Investeerimispangalt, riigi äriühingutelt Levira, Eesti Energia ja Eesti Loto ning Eesti Panga kasumieraldisena. 47 miljonit eurot kasvava finantstulu suurenemine tuleneb peamiselt Eesti Energia planeeritavatest dividendidest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsusalad kahanevad finantstulud 17 protsenti 62,5 miljoni euroni, ilmselt eelmise aasta rekordilist Tallinna Sadama dividendi tuleval aastal ei nähta. Eelduste kohaselt maksavad dividende järgmised äriühingud: AS Tallinna Sadam, AS Eesti Loots, AS Teede Tehnokeskus, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Eesti Post, AS Operail, Elering AS ja AS KredEx Krediidikindlustus.

Keskkonnaministeeriumis kasvavad finantstulud veerandi 41,9 miljoni euroni, seda peamiselt 8 miljoni euro võrra kasvavate dividendide toel, eelduste kohaselt maksavad dividende Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus.